Brezilya'da Kovid-19 gölgesinde yaz - Haberler
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Brezilya'da Kovid-19 gölgesinde yaz

AA / Fabio Teixeira - Haberler | Güncel

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken Rio de Janeiro'da bulunan Copacabana, Botafogo ve Ipanema sahillerinde yoğunluk gözlendi.

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken Rio de Janeiro'da bulunan Copacabana, Botafogo ve Ipanema sahillerinde yoğunluk gözlendi. Yaz aylarının yaşandığı ülkede sahillerde alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı görüntülendi.

Brezilya'da Kovid-19 gölgesinde yaz

Brezilya'da Kovid-19 gölgesinde yaz

Brezilya'da Kovid-19 gölgesinde yaz

AA / Fabio Teixeira - Son Dakika Haberleri

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