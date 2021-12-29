Brezilya'da Kovid-19 gölgesinde yaz

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken Rio de Janeiro'da bulunan Copacabana, Botafogo ve Ipanema sahillerinde yoğunluk gözlendi. Yaz aylarının yaşandığı ülkede sahillerde alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı görüntülendi.

AA / Fabio Teixeira - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet