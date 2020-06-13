Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
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Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, mezarlıklarda yer açılması için eski mezarlardan ölülerin kalıntıları çıkartılarak konteynerlerde saklanacak. Brezilya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 42 bine yakın kişi yaşamanı yitirdi.

Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
13.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:23

Brezilya'da yayın yapan G1'de çıkan habere göre, ülkenin en kalabalık şehri Sao Paulo'da salgın dolayısıyla cenaze hizmetlerinin daha fazla yere ihtiyaç duyması nedeniyle önceden hayatını kaybeden kişilerin kalıntılarının çıkarılıp saklanması için fazladan 12 konteyner kullanılacak.

Buna göre, en az 3 yıl önce defnedilmiş kişilerin kalıntıları, yakınlarının takibiyle mezardan çıkarılarak saklanacak, kimsesi olmayanların kalıntıları ise uygun bir şekilde yok edilecek.

Her birine 20 cenazenin kalıntılarının sığacağı yeni konteynerlerin 15 gün içinde kullanılması planlanıyor.

ZİYARET EDİLMEYEN MEZARLARDAN BAŞLANACAK

Sao Paulo Belediye Memurları Birliği görevlisi Joao Batista Gomes, salgın nedeniyle hızla artan ölümlerle beraber cenaze hizmetlerinin de arttığını ve bu sebeple yeni mezar yeri ihtiyacının doğduğunu söyledi.

Sao Paulo Belediyesi Cenaze Hizmetleri Şefi Thiago Dias da Silva, konteynerlerin yük hafifletici bir tedbir olduğunu belirterek, kimsesi olmayan ve ziyaret edilmeyen mezarlardan başlanacağını belirtti. Kovid-19 nedeniyle 5 binden fazla kişinin öldüğü ve 86 binden fazla vakanın görüldüğü 12 milyon nüfuslu Sao Paulo şehrinde, ocaktan mayısa kadar yaklaşık 6 bin 500 mezarın boşaltılmasına rağmen, salgın nedeniyle daha fazla mezar yerine ihtiyaç duyuluyor.

BREZİLYA'DA 41 BİN 828 ÖLÜM VAR

Dünyada ABD'den sonra salgından en çok etkilenen Brezilya, 41 bin 828 virüs kaynaklı ölüm ve 828 bin 810 vaka sayısıyla Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak niteleniyor.

Dünya Manşet

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