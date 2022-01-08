Brezilya'da kopan devasa kaya parçası turistlerin üzerine düştü

Minas Gerais eyaletinde bulunan Capitólio bölgesinde gerçekleşen olayda, devasa bir kaya parçası sürat teknelerinin üzerine düştü. O anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

CNN Brasil'in haberine göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti ancak ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan yetkililerden gelen açıklamaya göre kazada 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.

YAĞMURLAR KAYALARI ZAYIFLATIYOR

Yaşanan olay sırasında bölgede 70 turistin bulunduğu belirtilirken, yeni toprak kaymalarına karşı da uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarıda, yağmurların kayaların içine nüfuz ettiği ve bu durumun rüzgarlar ve su akıntılarına karşı kayaları zayıflattığı ifade edildi.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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