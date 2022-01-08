Brezilya'da kopan devasa kaya parçası turistlerin üzerine düştü
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya
Brezilya'da kopan devasa bir kaya parçası, içinde turistlerin bulunduğu hız teknelerinin üzerine düştü. Feci olayda resmi olarak 1 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Minas Gerais eyaletinde bulunan Capitólio bölgesinde gerçekleşen olayda, devasa bir kaya parçası sürat teknelerinin üzerine düştü. O anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
CNN Brasil'in haberine göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti ancak ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan yetkililerden gelen açıklamaya göre kazada 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.
YAĞMURLAR KAYALARI ZAYIFLATIYOR
Yaşanan olay sırasında bölgede 70 turistin bulunduğu belirtilirken, yeni toprak kaymalarına karşı da uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarıda, yağmurların kayaların içine nüfuz ettiği ve bu durumun rüzgarlar ve su akıntılarına karşı kayaları zayıflattığı ifade edildi.
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