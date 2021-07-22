Brezilya Almanya maçı ne zaman? Brezilya Almanya maçı hangi kanalda?

Brezilya ve Almanya, karşı karşıya geleceği Tokyo 2020 Olimpiyatlari maçı, Tokyo'da, Uluslararası Yokohama Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak. Brezilya Almanya maçı ne zaman? Brezilya Almanya maçı hangi kanalda?