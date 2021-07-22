Brezilya Almanya maçı ne zaman? Brezilya Almanya maçı hangi kanalda?
Brezilya ve Almanya, karşı karşıya geleceği Tokyo 2020 Olimpiyatlari maçı, Tokyo'da, Uluslararası Yokohama Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak. Brezilya Almanya maçı ne zaman? Brezilya Almanya maçı hangi kanalda?
Tokyo Olimpiyatları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. BrezilyaAlmanya maçı ne zaman? BrezilyaAlmanya maçı hangi kanalda?
BREZİLYA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
Brezilya-Almanya Maçı, 22 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Brezilya-Almanya Maçı, saat 14:30 başlayacak.
BREZİLYA ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Brezilya ile Almanya arasındaki Tokyo 2020 Olimpiyatlari maçı, Eurosport, TRT Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.