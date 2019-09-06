Brexit: Anlaşmasız çıkışı engelleyen ve uzatma sağlayan yasalar Lordlar Kamarası'nda onaylandı

Brexit: Anlaşmasız çıkışı engelleyen ve uzatma sağlayan yasalar Lordlar Kamarası'nda onaylandı

İngiltere'de anlaşmasız Brexit'i engelleyen ve erteleme talep edilmesini sağlayacak olan yasa tasarıları Avam Kamarası'nın ardından Lordlar Kamarası'nda da kabul edildi.

06.09.2019 19:15
Brexit: Anlaşmasız çıkışı engelleyen ve uzatma sağlayan yasalar Lordlar Kamarası'nda onaylandı

İngiltere'de anlaşmasız Brexit'i engelleyen ve erteleme talep edilmesini sağlayacak olan yasa tasarıları Avam Kamarası'nın ardından Lordlar Kamarası'nda da kabul edildi.


Böylece tasarılar pazartesi günü Kraliçe tarafından imzalanacak ve parlamento 14 Ekim'e kadar askıya alınmadan önce yasalaşmış olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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