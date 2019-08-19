Bremen SDP Eyalet Başkanlığına Mustafa Güngör seçildi

19.08.2019 18:54

Bremen Eyalet Meclisi'nde bulunan 23 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 12 oy alarak grup başkanı seçilen Güngör, rakibi Antje Grotheer'den bir oy fazla alarak Bremen siyasi tarihine geçti.

Yeşiller ve Sol partinin iktidar olduğu Bremen Eyaleti'nde Eğitimden Sorumlu Bakan görevini sürdüren Mustafa Güngör, 45 yaşında, evli ve bir çocuğu var.

Kaynak: DHA