BP'yi Hitler'e benzetince kovulan işçiye rekor tazminat
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BP'yi Hitler'e benzetince kovulan işçiye rekor tazminat

Avusturalya'da petrol şirketi BP'de çalışan Scott Tracey, şirketinin maaş görüşmelerini Hitler'in son döneminin anlatıldığı Çöküş filmindeki bir sahneyi canlandırarak sosyal medyasından paylaşmasının ardından işten çıkarıldı.

BP'yi Hitler'e benzetince kovulan işçiye rekor tazminat
11.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:19

Avusturalya'da petrol şirketi BP'de çalışan Scott Tracey, şirketinin maaş görüşmelerini Hitler'in son döneminin anlatıldığı Çöküş filmindeki bir sahneyi canlandırarak sosyal medyasından paylaşmasının ardından işten çıkarıldı. 2018 yılında yaşanan olayın ardından dava açan Tracey, 200 bin dolarlık tazminat ödenmesi kararı çıktı.

Avusturalya'da petrol şirketi BP'de çalışan Scott Tracey, ülkenin gündemine oturdu. Çalıştığı şirketin işçilerle müzakerelerini Hitler'in son dönemini anlatan Çöküş filmindeki sığınak sahnesini replikleriyle canlandırarak sosyal medya hesabından paylaşan Tracey, işten çıkarıldı. İşe dönme davası açan Tracey, başlattığı hukuk savaşını 2 yıl sonra kazandı. ilk mahkemeyi kaybeden Tracey'nin açtığı temyiz davasında videonun komedi amacıyla çekildiği anlaşıldı. İşe dönme hakkı kazanan Tracey bir de 200 bin dolarlık tazminat kazandı. Ancak, BP, Tracey'i videonun şirket çalışanları arasında geniş bir kitleye yayıldığını savunarak 200 bin yerine 150 bin dolar tazminat ödemek istedi. Mahkeme, BP'nin bu ısrarını kabul etmedi.

Avusturalya İşçi Birliği Başkanı Brad Gandy, Tracey'in gereksiz yere kötü bir süreçten geçtiğini savunarak, "Dürüst bir çalışan, 2 yıl stres dolu ve belirsiz bir sürece sürüklendi" dedi. - KAMBERA

Kaynak: İHA

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