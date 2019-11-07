Bozyazı Emniyet Müdürü Güngör vatandaşlarla bir araya geldi

07.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:11

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Kaledibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Bozyazı'da kısa bir süre önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Güngör, vatandaşlarla buluşma toplantısının ilkini Kaledibi Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Güngör'ü, Muhtarı Şeref Çabuk ve mahalle sakinleri karşıladı.



Toplantıda, 112 Acil Servis hattının etkin kullanımı, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için yapılması gerekenler, motosiklet kullanırken kask takılmasının önemi, kimlik bilgilerinin paylaşılmaması konusunda vatandaşları bilgilendiren Güngör, "İlçemizde var olan güven ve huzur ortamının artması için sizlere de önemli görevler düşmektedir. Mahallenizde şüpheli araç ve yabancı şahısları bizlere bildirin. Sizin mal ve can güvenliğiniz için önemli olduğunu unutmayın. İzah ettiğim gibi yapılan ihbarlarda kesinlikle isimleriniz deşifre edilmemektedir. Anne ve babalar da motosikleti olan çocuklarına motosiklete bindikleri zaman mutlaka kask takmalarını önermeli, çevreye rahatsızlık vermemelerini tembihlemeli. Bizler sizlerin güvenli ve huzurlu bir ortam içerisinde yaşaması için görev yapıyoruz. Beni ve personelimi her zaman arayabilirsiniz. Sorun ve isteklerinizi çekinmeden iletebilirsiniz. Güvenli ve huzurlu yaşamak için toplumun bütün kesimlerine görevler düştüğü unutulmamalı" dedi.



Kaledibi Mahalle Muhtarı Şeref Çabuk'ta yapılan toplantının çok yararlı olduğunu, vatandaşların bilgilendirildiğini belirterek mahalleli adına teşekkür etti. Toplantının sonunda Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince katılımcılara çeşitli konuları içeren broşürler dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA