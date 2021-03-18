Bozyazı'da şehit aileleri onuruna yemek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozyazı'da şehit aileleri onuruna yemek

18.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:20
Bozyazı'da şehit aileleri onuruna yemek

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yılı ve Şehitleri Anma Günü töreninin ardından şehit aileleri onuruna yemek verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yılı ve Şehitleri Anma Günü töreninin ardından şehit aileleri onuruna yemek verildi.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından Kaymakam Alp Eren Yılmaz tarafından şehit yakınları onuruna Öğretmenevinde yemek verildi. Yemeğe, Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Turhan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık, Anamur İlçe Emniyet Müdürü ve Bozyazı İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Engin Genç ve şehit yakınları katıldı.

Davete katılan şehit yakınları ile tek tek ilgilenip sohbet eden Kaymakam Yılmaz, ailelere teşekkür ederek, "Bizler için, vatanımız için şehit düşen vatan evlatlarımızın yakınları bizim için kutsal bir emanettir. Devlet ve millet olarak bizler bu emanete en kutsal emanet olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Onlara sahip çıkmak en kutsal görevlerimizden biridir. Şehit yakınlarımızı sadece şehitler gününde değil her gün hatırlayıp onlara minnet etmemiz gerekiyor. Yemeğe katılan bütün şehit yakınlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vatan ve bizler onlara minnettarız" dedi.

Şehit yakınları da Kaymakam Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bizlere son derece samimi ve ilgililer. Bu samimi yaklaşımlarından ve ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dediler.

Programın ardından Kaymakam Yılmaz ve protokol üyeleri, şehit yakınlarını çiçek vererek uğurladılar. - MERSİN

Bozyazı'da şehit aileleri onuruna yemek
Bozyazı'da şehit aileleri onuruna yemek
Bozyazı'da şehit aileleri onuruna yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Hande Erçel Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozyazı'da şehit aileleri onuruna yemek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:26:39. #1.16#
title