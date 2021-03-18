Bozyazı'da şehit aileleri onuruna yemek

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yılı ve Şehitleri Anma Günü töreninin ardından şehit aileleri onuruna yemek verildi.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından Kaymakam Alp Eren Yılmaz tarafından şehit yakınları onuruna Öğretmenevinde yemek verildi. Yemeğe, Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Turhan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık, Anamur İlçe Emniyet Müdürü ve Bozyazı İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Engin Genç ve şehit yakınları katıldı.

Davete katılan şehit yakınları ile tek tek ilgilenip sohbet eden Kaymakam Yılmaz, ailelere teşekkür ederek, "Bizler için, vatanımız için şehit düşen vatan evlatlarımızın yakınları bizim için kutsal bir emanettir. Devlet ve millet olarak bizler bu emanete en kutsal emanet olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Onlara sahip çıkmak en kutsal görevlerimizden biridir. Şehit yakınlarımızı sadece şehitler gününde değil her gün hatırlayıp onlara minnet etmemiz gerekiyor. Yemeğe katılan bütün şehit yakınlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vatan ve bizler onlara minnettarız" dedi.

Şehit yakınları da Kaymakam Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bizlere son derece samimi ve ilgililer. Bu samimi yaklaşımlarından ve ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dediler.

Programın ardından Kaymakam Yılmaz ve protokol üyeleri, şehit yakınlarını çiçek vererek uğurladılar. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı