Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep - Haberler | 3. Sayfa

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu Şüphe üzerine takip edilen araçta ve şüpheliler üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi Bir şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince...

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

Şüphe üzerine takip edilen araçta ve şüpheliler üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Bir şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 6 bin 400 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri şüphe üzerine takip ettikleri aracı durdurarak araç ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde arama yaptılar. Araç içerisinde bulunan K.K ve Y.A isimli şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada piyasa değeri 5 bin 200 TL olan 14.85 gram uyuşturucu metamfetamin, piyasa değeri bin 200 TL olan 12.89 gram uyuşturucu salvia maddesi ve 14 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza ve 2 adet kilit tertibatlı kelebek ve avcı bıçağı olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Y.A. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderilirken K.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep

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