Bozüyük'te TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Bozüyük'te TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bozüyük'te TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, TIR'ın otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı .

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, TIR'ın otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı .

Kaza, akşam saatlerinde Bozüyük çevre yolunda meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan Muammer A. yönetimindeki 16 ABV 338 plakalı TIR, iddiaya göre yolun ortasında aniden duran Musa Y.'nin kullandığı 43 RP 640 plakalı otomobile arkadan çaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan 2 yolcu ile otomobil sürücü Musa Y. ağır yaralandı. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Zeynep Kelebek (71) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan yolculardan Ayşe Y. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, otomobil sürücüsü Musa Y.'nin tedavisine ise Bozüyük Devlet Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bozüyük'te TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bozüyük'te TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bozüyük'te TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bozüyük'te TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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