Bozüyük'te Bir Hakim ve Savcı'nın Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi yayımlandı. Buna göre kararnamede 780 hakim ve savcının görev yeri değişirken, Bilecik ili genelinde 5 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de bir hakim ile bir savcının görev yerlerinde değişiklik oldu.



Kararnameye göre; Bozüyük Cumhuriyet Savcısı Nevzat Cahit Toprak, İstanbul Hakimliğine, Bozüyük Hakimi Büşra Çiçek Toprak da yine İstanbul Hakimliğine atandı. - BİLECİK