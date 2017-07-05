Bozüyük'te Bir Hakim ve Savcı'nın Görev Yeri Değişti
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi yayımlandı. Buna göre kararnamede 780 hakim ve savcının görev yeri değişirken, Bilecik ili genelinde 5 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de bir hakim ile bir savcının görev yerlerinde değişiklik oldu.
Kararnameye göre; Bozüyük Cumhuriyet Savcısı Nevzat Cahit Toprak, İstanbul Hakimliğine, Bozüyük Hakimi Büşra Çiçek Toprak da yine İstanbul Hakimliğine atandı. - BİLECİK