Bozüyük'te biçerdöverler denetlendi
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Bozüyük'te biçerdöverler denetlendi

Bozüyük'te biçerdöverler denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver ve hasadın yapılışı hububat tarlalarında kontrol edilmeye başlandı.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver ve hasadın yapılışı hububat tarlalarında kontrol edilmeye başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'nun bizzat katıldığı denetimlerde çiftçinin ekonomik kaybının önüne geçilebilmesi için gerekli denetimlerin yapıldığı kaydedildi. Bu yıl Bozüyük ilçesinde yaklaşık 100 bin dekar alanda hububat hasadı yapılacak olup, çiftçilerin ekonomik kayıp yaşamamaları için biçerdöverlerin sezon boyunca tek tek titizlikle denetleneceği belirtildi. Araziler farklılıklar gösterse de Bozüyük ilçesinde arpa ve buğdayda ortalama verimin dönümde 350-450 kilogram arasında beklendiği ifade edildi. Köy muhtarları ve çiftçilerin bölgeye gelen ve hatalı biçtiklerini düşündükleri her bir biçerdöveri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne en kısa zamanda bildirmeleri istendi. Böylece dane kayıpları ve dolayısıyla ekonomik kayıpların en aza indirileceğinin önemine vurgu yapıldı. - BİLECİK

Bozüyük'te biçerdöverler denetlendi
Bozüyük'te biçerdöverler denetlendi
Bozüyük'te biçerdöverler denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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