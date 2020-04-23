Bozüyük'lü öğrenciler tasarım yarışmasında Türkiye birincisi oldu Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri, üç boyutlu tasarım yarışması "Hackidhon"da birinci oldu.

Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri, üç boyutlu tasarım yarışması "Hackidhon"da birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çevrimiçi olarak üç boyutlu tasarım yarışması düzenlendiği ifade edildi.

Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı tasarımın jüri üyeleri tarafından değerlendirildiği kaydedilerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı çevrimiçi ödül töreninde sonuçların açıklandığı, Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri Mustafa Arda Konuk, Elif Yanpala, Serra Banu Sağıroğlu ve danışman Banu Aksu'dan oluşan 'Takım11' gösterdikleri üstün başarı ile Türkiye birincisi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA