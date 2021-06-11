Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Kenan Koçak vefat etti
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Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Kenan Koçak vefat etti

Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Kenan Koçak vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Kenan Koçak (50) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Kenan Koçak (50) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Dt. Kenan Koçak, ikameti olan Eskişehir'deki evinde göğüs bölgesindeki sıkışma dolayısıyla rahatsızlanarak yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil müdahale odasına alınan Başhekim Kenan Koçak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başarılı başhekimin ölüm haberi ilçedeki mesai arkadaşları başta olmak üzere herkesi derinden üzdü. Genç yaşta hayata veda eden başhekimin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bir dönem İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinde de bulunan Koçak, ilçede sağlık alanında birçok başarılı çalışmaya imza attı. Son olarak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevini yürütüyordu. Başhekim Koçak'ın cenazesi bugün Cuma namazından sonra Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nden kaldırılarak Eskişehir Asri Mezarlığa defnedilecek. - BİLECİK

Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Kenan Koçak vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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