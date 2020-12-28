Bozkurt'tan Devreklilere çağrı" esnafına sahip çık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bozkurt'tan Devreklilere çağrı" esnafına sahip çık"

28.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:30
Bozkurt'tan Devreklilere çağrı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ekonominin can damarları olan esnafın geçilen bu zor dönemde unutulmaması gerektiğini belirterek tüm Devrek halkını yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ekonominin can damarları olan esnafın geçilen bu zor dönemde unutulmaması gerektiğini belirterek tüm Devrek halkını yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti.

Başkan Bozkurt, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek için alışverişlerin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerdeki belirsizlik nedeniyle esnafın da kafa karışıklığı yaşadığını belirten Başkan Çetin Bozkurt, "Esnafımız memleketimizin temel taşı, harcı, betonu ve huzurun sigortasıdır. Küçük esnaf, bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Her zaman sizlerin yanında olan, veresiye defterini açan, yoksa sonra verirsin diyen, gel bir bardak çayımı iç diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazenizde, düğününüzde yanınızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen, kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü yerel esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkmak demektir" ifadelerini kullandı.

"Gelinen bu zorlu süreçte mahalle esnafının öneminin daha da iyi anlaşılmıştır" diyen Başkan Çetin Bozkurt, "Her zaman vatandaşın ve devletimizin yanında olan esnafımız bu zor günlerde güçlükle ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Özellikle esnafımızın öneminin daha çok anlaşıldığı salgın sürecinde veresiye defterlerinin iyice kabardığını, esnaf arkadaşlarımız dile getirmektedir. Düğünden cenazeye, cemiyetten hastalığa kadar vatandaşın her anında yanında olan esnafımızın ayakta kalması gerekiyor. Zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz. Yerel esnafımızı 'Şimdi alışverişte zincir mağazalarının değil, yerel esnafın yanında olma zamanıdır. Çağrımıza karşılık vererek esnafına sahip çıkacağına ve bu zorlu günleri dayanışmayla aşacağımıza yürekten inanıyorum. "Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık" çağrımıza tüm halkımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Bozkurt'tan Devreklilere çağrı' esnafına sahip çık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Furkan Palalı Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozkurt'tan Devreklilere çağrı" esnafına sahip çık" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:31:27. #1.15#
title