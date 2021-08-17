Bozkurt'taki selde iş yerleri sular altında kalan esnaf çalışmalardan memnun

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sular altında kalan iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sular altında kalan iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

İlçe esnaflarından Ahmet Orhan Ünal'ın yapı malzemeleri satılan iş yeri sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta, pek çok iş yeri gibi su ve çamur altında kaldı.

Kepçe yardımıyla içeriden çıkarılan balçığın ardından iş yerinde kalan ürünleri kurtarmaya çalışan Ünal'a ve diğer esnaflara askerler de destek oluyor.

Ahmet Orhan Ünal, AA muhabirine, sel felaketine, iş yerine uzakta yakalandığını söyledi.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Ünal, "Rabb'ime şükürler olsun, ailemizden herhangi bir kaybımız yok. Bozkurt'ta hepimiz aileyiz, hepimiz hemşehriyiz. Onlara çok üzülüyoruz. Malımız gitti. Allah verdi, Allah aldı. Her şey Rabb'imden. Devletten, milletten Allah razı olsun. AFAD'ıyla, jandarmasıyla, polisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla hepsi burada. Bakanımızdan, Cumurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yoksa biz memleketi terk ederdik. Eğer devlet burada olmasaydı, bu enkazı toparlama şansımız yok, bu memleketi terk ederdik. Buna şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İlçe esnaflarından Fevzi Ünal da sel felaketi yaşandığında iş yerinde 2 personelinin olduğunu aktardı.

Personelin üst kata çıkarak selden kaçtığını dile getiren Ünal, "Son anda merdivenle üst kata çıkıyorlar. Oraya da su gelmeye başlayınca 3. kata çıkıp sabaha kadar orada kalıyorlar. Allah'a şükür can kaybımız yok. Gidenler de bizim canlarımızdı. Onlara üzüldük. Mal bir türlü yerine gelir de canlar maalesef gelmiyor. Bugün temizlik yapıyoruz. Kurtarabildiğimizi, kurtarıyoruz. Gerisi Allah'a emanet. Allah razı olsun devletimizden. Askeriyle, polisiyle, sivil toplum kuruluşuyla herkes burada. Halkımız, herkes destek oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek