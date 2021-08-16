Bozkurt'taki selde eşi ve 2 üvey çocuğunu kaybeden esnaf yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Bozkurt'taki selde eşi ve 2 üvey çocuğunu kaybeden esnaf yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Bozkurt'taki selde eşi ve 2 üvey çocuğunu kaybeden esnaf yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle su basan iş yerinde 2 üvey çocuğu vefat eden, eşi ise sel sularına kapılan Mehmet Erol (43), yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle su basan iş yerinde 2 üvey çocuğu vefat eden, eşi ise sel sularına kapılan Mehmet Erol (43), yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Sınarcık Caddesi'nde eşi Aysel Erol ile lokanta işleten Mehmet Erol'un iş yeri sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta su ve çamur altında kaldı.

Sel sonrası, Erol'un üvey çocukları Edanur (17) ve Yiğit Efe Demirel'in (11) cansız bedenleri iş yerinde bulundu.

Selde kaybolan Aysel Erol'u arama çalışmaları ise sürüyor.

Mehmet Erol, AA muhabirine, eşi ve 2 üvey çocuğuyla lokantada çorba satışı yaptıklarını söyledi.

İki yıl önce evlendiklerini ve bugün yıl dönümleri olduğunu belirten Erol, "Sel olacağını biliyorduk ama bu boyutta olacağını bilmiyorduk. Saat 12.30 gibi buradaydık. Kapının önüne çıktık." dedi.

Bodrum kattaki deposunu kontrol etmek için iş yerinden ayrıldığını belirten Erol, gözyaşları içinde sözlerine şöyle devam etti:

"Eşimi aradım. Köprü taşacakmış, dükkanı kapatalım dedim. O da 'tamam' dedi. Çıktım, dolaştım. Depoda su yoktu. Arabamı hızlı bir şekilde Kastamonu yoluna çektim. Aşağıya geldim. Çarşı içini su almış. Onlar burada kaldı, arıyorum, arıyorum, yok. Bulamadım. Şu an vicdan azabı çekiyorum. Çok kötüyüm. Burada bırakıp gittim onları. Burada çocuklarımı gören var. Çocuklarımın 2'sini çıkardık ama eşim yok. Eşimi arıyoruz şu anda. "

Çocukları köye defnettiklerini aktaran Erol, "Çok iyiydik. Sel taştı diyorlar. Kimse böyle olacağını beklemiyordu. Şu an eşimi arıyorum. Bekliyorum bir umut çıkacak diye." ifadelerini kullandı.

Bozkurt'taki selde eşi ve 2 üvey çocuğunu kaybeden esnaf yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Bozkurt'taki selde eşi ve 2 üvey çocuğunu kaybeden esnaf yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Bozkurt'taki selde eşi ve 2 üvey çocuğunu kaybeden esnaf yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Bozkurt'taki selde eşi ve 2 üvey çocuğunu kaybeden esnaf yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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