Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüler ortaya çıktı
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Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüler ortaya çıktı

Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüler ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki selin, ilçeye ulaşmadan yaklaşık 13 kilometre mesafedeki köyde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki selin, ilçeye ulaşmadan yaklaşık 13 kilometre mesafedeki köyde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Selin Bozkurt'a ulaşmadan önceki görüntüleri, ilçeye yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, selin Bozkurt'ta ulaşmadan ve felakete dönüşmeden önceki anları yer alıyor. Görüntüyü çeken kişilerin "Nasıl geliyor. Ağaçlar yıkıldı. Köprü de gitti" dediği duyuluyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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