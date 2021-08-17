Bozkurt'taki sel felaketini görüntüleyen gazeteci Ümit Yorulmaz yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Bozkurt'taki sel felaketini görüntüleyen gazeteci Ümit Yorulmaz yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Bozkurt'taki sel felaketini görüntüleyen gazeteci Ümit Yorulmaz yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan su baskınlarının ilk görüntülerini çeken gazeteci Ümit Yorulmaz, felaketi anlattı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan su baskınlarının ilk görüntülerini çeken gazeteci Ümit Yorulmaz, felaketi anlattı.

Bozkurt Belediyesi basın biriminde çalışan ve Anadolu Ajansında (AA) serbest haberci olarak görev yapan Ümit Yorulmaz, ilçede felaketin yaşandığı 11 Ağustos'ta belediyenin bulunduğu caddeye gelen sel sularını fark edince çatıya çıktı.

Drone ile seli ve su baskınlarını görüntüleyen Yorulmaz, felaketin boyutunu AA aracılığıyla duyurdu.

Su baskınlarının ilk görüntülerini çeken Yorulmaz, AA muhabirine, suların gelmesiyle belediyenin çatısına çıktığını söyledi.

Dronu havalandırınca ilk görüntülerin ortaya çıktığını belirten Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Büyük bir felaket vardı. Tabi, korku ve heyecanla çektik. O görüntüleri çektikten sonra zaten herkes görmüş oldu. Herkes bir endişe içindeydi, iletişim sorunu vardı. Elektrik, internet yoktu. Bazı GSM hatları çekmiyordu. Bayağı kargaşa oldu. Burada mahsur kaldık. Belediyenin girişinde 3,5 metre su vardı. Burada 5-6 saat kaldık. Daha önce yaşadığımız bir şey değildi, kaos oldu."

Yorulmaz, görüntülerinin yayına girmesiyle işin ciddiyetinin farkına varıldığını dile getirdi.

Çok uzun süredir gazetecilik yaptığını anlatan Yorulmaz, "Burada onlarca kez fotoğrafını çektiğim insanlar gitti. Mesela, orada pazarcılar vardı. Her mevsimde giderdik, fotoğraflarını çekerdik." dedi.

Yorulmaz, selde çalıştığı büronun da zarar gördüğünü anlatarak, "Ben dronu alıp buraya çıktığımda sel büroyu alıp götürdü. O yüzden hatıralarımız gitti. Küçücük ilçe, hepimiz yüz yüze bakıyoruz. Burada vefat eden insanların bir çoğunu tanıyordum. Bir çoğunun da fotoğrafını çektim. Üzücü yani, aklıma geliyor oralardan geçerken. Hatıralar kalmadı, bütün hayallerimiz gitti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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