Bozkurt'taki sel bölgesinde görev alan ekipler teşekkür belgesiyle ödüllendirildi

Bozkurt'ta sel felaketinde görev alan Araç ilçesindeki belediye ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

Bozkurt'ta sel felaketinde görev alan Araç ilçesindeki belediye ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

İlçeye dönen ekiplere, Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya tarafından teşekkür belgesi verildi.

Sarıkaya, afet anlarında insanların yanında olduklarını gösterdiklerini belirterek, "Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibimize özverili çalışmalarından dolayı tüm Araçlılar adına teşekkür ediyorum. Sergiledikleri özverili çalışmaları insanlık unutmayacak." dedi.

Felaketin ilk gününden bu yana yardım ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlara da teşekkür eden Sarıkaya, "Felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, sel ve heyelan felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkut Kargın