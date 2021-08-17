Bozkurt'ta selin izleri siliniyor (2)
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Bozkurt'ta selin izleri siliniyor (2)

Bozkurt'ta selin izleri siliniyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'DA 26 KAYIP İHBARIKastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde kayıp ihbarı sayısının 26 olduğu açıklandı.

KASTAMONU'DA 26 KAYIP İHBARI

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde kayıp ihbarı sayısının 26 olduğu açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada; sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız  hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34'tür" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 74'e yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 74'e yükseldiğini açıkladı.
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