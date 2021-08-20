Bozkurt'ta sel uyarısının ardından gelen yağış afetzedelerde yeniden korkuya yol açtı
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Bozkurt'ta sel uyarısının ardından gelen yağış afetzedelerde yeniden korkuya yol açtı

Bozkurt'ta sel uyarısının ardından gelen yağış afetzedelerde yeniden korkuya yol açtı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Kastamonu Bozkurt ilçesinde gece görülen sağanak, afetzedelerde yeniden korkuya neden oldu.

Kastamonu Bozkurt ilçesinde gece görülen sağanak, afetzedelerde yeniden korkuya neden oldu.

11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından meteorolojinin bir kez daha uyarı vermesi üzerine dün yaşanan şiddetli yağış, Bozkurtlu afetzedeleri telaşlandırdı.

İlçe sakinlerinden Nuran Diken, sel felaketinin yeniden tekrarlamasından korktuklarını vurgulayarak, "Eşim yukarıda kalmış, merak ettim. O da bizi merak etmiş. Yani çok kötü, korkunç bir şey. Allah kimseye yaşatmasın, tekrarlamasından korkuyoruz." ifadesini kullandı.

Afet bölgesinde çalışanlar için telaşlandığını belirten afetzede Fatma Güneş de "Herhalde bir kez kurtuldum ama bu sefer gideceğim diye çok korktum." dedi.

Afetzede Kemal Şahin ise gece başlayan yağışın 11 Ağustos'taki kadar şiddetli olmadığını ancak yine de panik yaşadıklarını kaydetti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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