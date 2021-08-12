Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
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Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü

Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü.

Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ve yıkılma tehlikesi bulunan binalardaki tahliyeler gece boyunca sürdü.

AFAD ve JAK ekipleri, sel suları altında kalan binalardaki vatandaşları botlarla kurtarma çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye ekipleri de ulaşabildikleri binalardaki insanları merdivenler aracılığı ile kurtardı.

Sel felaketinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları gece boyunca yakından takip etti. - KASTAMONU

Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Bozkurt'ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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