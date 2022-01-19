Bozkurt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Bozkurt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bozkurt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
AA / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, köylerde 80 santimetreye, ilçenin en yüksek mevkisi olan Göynük Dağı'nda ise 1,5 metreye ulaştı.

İlçeye bağlı 32 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, daha önce açılan köy yollarının da tekrar ulaşıma kapanmasına yol açtı.

Kar yağışının devam ettiği ilçede Belediye ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerin yollarını açık tutmaya çalışırken, Özel İdare ekipleri de köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA / Ümit Yorulmaz - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, kar, Güncel, Haber

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