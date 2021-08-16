Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine kurulan seyyar köprü kullanılmaya başlandı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine kurulan seyyar köprü kullanılmaya başlandı.

Ezine Çayı üzerinde kurulan köprünün açılmasıyla birlikte bölgede görevli ekiplerin çalışmaları hızlandı.

Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğe sahip. 10 bin 500 kilogram ağırlığında olan köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.

Ayrıca, sel nedeniyle ilçede yıkılan köprünün yerine yerleştirilen beton blokların üzerinde zemin düzeltme aşamasına geçildi. Zeminin düzeltilmesiyle birlikte köprü yeniden kullanıma açılacak.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti.

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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