Bozkurt Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı üzerine başlayan çalışmalar, yaya ve araç trafiğinde aksaklıkların yaşanmaması için 5 gündür gece gündüz devam ediyor.

İlçenin ana arterler ve caddelerinde gecenin geç saatlerine kadar greyder ve kepçelerle yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığına rağmen çalışmasını sürdüren belediye ekiplerini Belediye Başkanı Muammer Yanık da takip ediyor.

Ekipler, kar altında kalan araçların etrafını da açarak vatandaşların mağduriyetini gideriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz