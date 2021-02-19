Bozkurt Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozkurt Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor

19.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:40
Bozkurt Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı üzerine başlayan çalışmalar, yaya ve araç trafiğinde aksaklıkların yaşanmaması için 5 gündür gece gündüz devam ediyor.

İlçenin ana arterler ve caddelerinde gecenin geç saatlerine kadar greyder ve kepçelerle yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığına rağmen çalışmasını sürdüren belediye ekiplerini Belediye Başkanı Muammer Yanık da takip ediyor.

Ekipler, kar altında kalan araçların etrafını da açarak vatandaşların mağduriyetini gideriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Celal Adan Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Onur Akay Sibel Can Özge Özder Hülya Avşar
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Fatih Terim Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozkurt Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 11:43:25. #1.15#
title