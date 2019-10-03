"Bozkırın tezenesi" Sincan'da türkülerle anıldı

03.10.2019 15:09

Sincan Belediyesi, Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde taht kuran "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ı ölümünün 7. yılında türkülerle yad etti. Anma programında seslendirilen Neşet Ertaş türküleri vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.



Sincan'da bulunan Lale Meydanı, Neşet Ertaş sevdalılarıyla dolup taştı. Sincan Belediyesi, Türk Halk Müziğinin usta ismi Neşet Ertaş'ı ölümünün 7. yılında Lale Meydanı'nda düzenlediği törenle andı. Anma törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Milletvekili Hacı Turan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Lale Meydanı'nı dolduran Sincan halkı, Neşet Ertaş türküleriyle kimi zaman duygusal anlar yaşarken kimi zaman da oyun havalarına eşlik etti.



Programda usta sanatçının hayatını anlatan belgesel filmi de büyük alkış aldı.



Etkinlikte konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Neşet Ertaş'ı "Bozkırın tezenesi, yüreğindeki acı hiç bitmedi. Neydi bu derdi? Aşktı, ayrılıktı, muhabbetti, sevdaydı, toprağıydı, vatanıydı, milletiydi" sözleriyle anlatarak, "Neşet Ertaş, kendini garip diye tanımlardı. 14 yaşında neyse 74 yaşında da oydu. Garip bir yağız Anadolu delikanlısıydı. Onun parçalarından çok para kazanan oldu ama Neşet Ertaş hep garipti. Bizler büyük ustayı unutmadık, gelecek nesillere de unutturmayacağız. Onun için bugün bir aradayız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA