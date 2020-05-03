"Bozkırda Tıbbi Aromatik Bitkiler de Yetiştireceğiz" projesi

Boztepe Kaymakamlığından "Bozkırda Tıbbi Aromatik Bitkiler de Yetiştireceğiz" projesinin başladığı bildirildi.

Boztepe Kaymakamlığından "Bozkırda Tıbbi Aromatik Bitkiler de Yetiştireceğiz" projesinin başladığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerinde proje kapsamında çiftçilere çörek otu tohumunun ücretsiz olarak verildiği ve ekimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Proje bütçesinin 61 bin lira olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projemiz ile 1500 dekar alanda 30 çiftçimize dağıtılan çörek otu tohumlarının ekim işlemi gerçekleşmiştir. Ekilimi yapılan alanlardaki ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerin kontrollerini proje kapsamında ziraat mühendisleri yapmaktadır. Bu proje ile tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Çiftçilerimizin geçim kaynağı olan tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilerek alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması planlanmaktadır. Proje bütçesi KOP Başkanlığınca onaylanarak, ekim ve üretim işlemi takip edilmektedir."

Kaynak: AA