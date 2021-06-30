Bozkır Kaymakamı Akın, yörük çadırına misafir oldu
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Bozkır Kaymakamı Akın, yörük çadırına misafir oldu

Bozkır Kaymakamı Akın, yörük çadırına misafir oldu
Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel

Bozkır Kaymakamı ve yanında yer alan kurum temsilcileri, ilçeye yaz aylarında konaklamaya gelen Yörük göçerlerin çadırına misafir oldu.

Bozkır Kaymakamı ve yanında yer alan kurum temsilcileri, ilçeye yaz aylarında konaklamaya gelen Yörük göçerlerin çadırına misafir oldu.

Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın, yaz ayları boyunca Bozkır ilçesinin çeşitli yerlerinde misafir olan yörüklerden Yaşar Gök ve İbrahim Yagal'ı çadırlarında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yörük göçerlerin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Akın, "Atalarımızdan miras aldıkları konar göçer yaşam tarzını sürdürüp bugünlere taşıyarak peynir, tereyağı, çeşitli süt ürünleri ve kurbanlık hayvan satışı ile de ilçemize değer katan tüm Sarıkeçili yörüklerimize teşekkür ederiz. Bozkır Kaymakamlığı olarak ilçemize katkı sunan göçerlerimizin her zaman yanlarındayız. Ziyaret dolayısıyla bizlere gösterdikleri misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederim."

Ziyaret'e Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın'a, Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Batuhan Duran, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ve Bozkır Orman İşletme Şefi İbrahim Karışoğlu ve personelleri eşlik etti.

Bozkır Kaymakamı Akın, yörük çadırına misafir oldu
Bozkır Kaymakamı Akın, yörük çadırına misafir oldu
Bozkır Kaymakamı Akın, yörük çadırına misafir oldu
Bozkır Kaymakamı Akın, yörük çadırına misafir oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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