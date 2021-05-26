Bozkır Kaymakamı Akın'dan, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Adaları Birliğine ziyaret

Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın ve beraberindekiler, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Adaları Birliğini ziyaret etti.

Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın ve beraberindekiler, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Adaları Birliğini ziyaret etti.

Akın, berbaberinde Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Niyazi Yavuzer, 2018 yılının Türkiye ahisi seçilen Osman Kalay ve beraberindekiler, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak'ı ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda Bozkır Kaymakamı Akın, Birlik Başkanı Karabacak'a Bozkır tahini ve balı hediye etti.

Başkan Karabacak da Kaymakam Akın ve Belediye Başkanı Saygı'ya günün anısına ahi sancağı hediye etti ve fotoğraf çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin