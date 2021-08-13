Bozkır'ın Karabayır Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor
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Bozkır'ın Karabayır Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bozkır'ın Karabayır Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karabayır Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karabayır Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Karabayır Muhtarı Bünyamin Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Mahalledeki cami önü yolunun bozuk olan kısmının asfalt ile kaplama yapıldığını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Daha yeşil bir mahalleye kavuşmak için okul bahçemize diktiğimiz fidanlarımızı sulamaya devam ediyoruz. Mahalle mezarlığımızın parke taş çalışmaları için alt yapı çalışmaları başlamıştır. Mezarlığımızın en kısa sürede kilitli taşlarının yapımı başlayacaktır. Mahallemizde yürüttüğümüz bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 5. Bölge Müdürlüğü ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personellerimize mahallem adına teşekkür ederim."

Bozkır'ın Karabayır Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor
Bozkır'ın Karabayır Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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