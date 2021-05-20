Bozkır'ın Dereiçi Mahallesinde yağmur için eller semaya açıldı
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Bozkır'ın Dereiçi Mahallesinde yağmur için eller semaya açıldı

Bozkır'ın Dereiçi Mahallesinde yağmur için eller semaya açıldı
Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesinde bahar yağışlarının yağmamasından dolayı mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesinde bahar yağışlarının yağmamasından dolayı mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı.

Bozkır ilçesinde ve yurdun genelinde etkisini gösteren kuraklık için Bozkır Dereiçi Mahallesinde eller semaya açıldı.

Mahallede görev yapan 5 imam ile 150 mahalle sakininin katılımıyla gerçekleştirilen yağmur duasında, bölge ve ülke için yağmur istendi.

Dereiçi mahalle muhtarı Musa Dağcı, bölgede bahar yağışlarının gelmediğini, kuraklığın hakim olduğunu bildirdi.

Mahalle sakinleriyle kuraklığın bitmesi ve yağmur yağması için yağmur duasına çıktıklarını ifade eden Dağcı, "İnşallah dualarımız kabul olur ve yağmur yağar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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