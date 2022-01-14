Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yavuzer, güven tazeledi

Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olağan genel kurulunda Niyazi Yavuzer yeniden başkan seçildi.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde Bozkır Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak seçime katılan mevcut oda başkanı Niyazi Yavuzer, güven tazeledi.

Başkan Yavuzer seçim sonucunun açıklanmasından sonra yaptığı açıklamasında genel kurulun, Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve esnaf için hayırlı olmasını diledi.

AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri

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