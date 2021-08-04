Bozkır'dan Manavgat'a yardım kamyonu
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Bozkır'dan Manavgat'a yardım kamyonu

Bozkır'dan Manavgat'a yardım kamyonu
Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir gönüllünün başlattığı yardım kampanyasında toplanan yardımlar Manavgat bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir gönüllünün başlattığı yardım kampanyasında toplanan yardımlar Manavgat bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bozkır'da "Bozkır'ın kalbi Manavgat'a çarpar. Geçmiş olsun Yörük kardeş" sloganıyla temin edilen yardım malzemeleri, Manavgat'ta yangından harap olmuş köylere ulaştırıldı.

Yardım kampanyasını organize eden Hasan Güler, "Emanetlerinizi ulaştırdık, Yörüklerin selamını, hayır dualarını getirdik. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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