Bozkır'da Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılması heyecanı
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Bozkır'da Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılması heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Kültür Sanat

Bozkır'da Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılması heyecanı Kırşehirliler Ertaş'ın hayatının filmini merakla bekliyor Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılacak olması Kırşehir'de, heyecanla karşılandı.

Bozkır'da Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılması heyecanı

Kırşehirliler Ertaş'ın hayatının filmini merakla bekliyor

KIRŞEHİR - Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılacak olması Kırşehir'de, heyecanla karşılandı.

Devlet sanatçısı ünvanını 'Ben halkın sanatçısıyım' diye reddeden merhum Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini 'Vizontele', 'Gora' ve 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmlerinin yönetmeni Ömer Faruk Sorak yapacak. Abdal kültürünün yoğun izlerinin yaşandığı ve UNESCO tarafından 'Müzik Şehri' ilan edilen Kırşehir'de, sevilen sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatının film olacak olması da heyecan oluşturdu. Kırşehir'de, yaşayan Muzaffer Kaya adlı vatandaş, "Ertaş, büyük bir değer, ölmeden önce değerlendirilmeliydi. Kendilerinin de filmlerini izleyebilmeleri daha doğru diye düşünüyorum. Ertaş, Anadolu topraklarında yetişmiş ender sanatçılardan birisi. Şehrin tanıtımında da büyük rolü oldu. Ertaş, gönül insanı, bu toprakların bütün değerlerini temsil etmiş olan birisi. İnanıyorum ki bu film de çok güzel olur ve bundan sonra da yaşayan değerlerin hayatları onlar ölmeden filme aktarılır" dedi. Orhan Kılıç ise Neşet Ertaş'ın Kırşehirliler için gurur ve şeref kaynağı olduğunu ifade ederek, "Kırşehir'i tanıtan Neşet Ertaş, kendi akrabalarının şehirde bilinen bir sözü var; 'Neşet'im Allah ömrünü sağ etsin. Neşet olduktan sonra abdalın karnı doyduğu gibi Türkiye'nin ve dünyanın da karnı doyar' Neşet'in bir türkü söylemesi herkesi mutlu kılıyor. Filminin yapılmasına da çok sevindim. Film Neşet Ertaş'ı tanıttığı gibi şehrinde tanıtımına katkı sunar" ifadelerini kullandı.

Abdal Geleneğinden beslendi müzik eğitimi alarak hayatını sürdürüyor

Kırşehir'de abdal geleneğinden beslenen ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Müzik Bölümü öğrencisi olan Murtaza Akagündüz, Kırşehir'de insanların dilinde türküler olduğunu ve kendisinin de Neşet Ertaş'ın türküleriyle yoğurularak hayatını kazanmaya çalıştığını belirtti. Aksaray'dan Kırşehir'e geziye gelen ve Neşet Ertaş'ın kabrinde dua eden İsmail Görür de, Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılmasının kendisini mutlu kıldığını ve Anadolu değerleri açısından filmi önemsediğini söyledi.

Film, Prof. Erol Parlak'ın Neşet Ertaş ile röportajı görüşmeleri abdal kültür ve geleneğini de aktardığı 'Garip Bülbül, Neşet Ertaş' adlı iki ciltlik kitabından sinemaya uyarlanacak. Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen'in kaleme aldığı yapımın orijinal müziklerini Yıldıray Gürgen hazırlayacak.

Bozkır'da Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılması heyecanı
Bozkır'da Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılması heyecanı
Bozkır'da Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılması heyecanı
Bozkır'da Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılması heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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