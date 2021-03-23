Bozkır'da fidan dağıtıldı
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Bozkır'da fidan dağıtıldı

23.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:58
Bozkır'da fidan dağıtıldı

Konya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bozkır Orman İşletme Şefliği, 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede fidan dağıttı.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bozkır Orman İşletme Şefliği, 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede fidan dağıttı.

Bozkır Orman İşletme Şefliği şu ana kadar 2000 fidan dağıttı, hafta sonuna kadar ise 1500 fidanın daha dağıtılacağı belirtildi.

Fidan almak isteyen vatandaşların Bozkır Orman İşletme Şefliğine gelerek fidanları temin ederek dikebileceğini belirten İşletme Şefi İbrahim Karışoğlu, "Etkinlik kapsamında çok sayıda muhtarımıza da fidan temini sağlanarak sadece merkezde değil, mahallelerimizde de fidan dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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