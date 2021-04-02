Bozkır'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Konya'nın Bozkır ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli yaş kategorilerinde kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli yaş kategorilerinde kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen etkinlikte Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı tarafından İlçe Halk Kütüphanesi'nde "en çok kitap okuyanlara" hediyeleri takdim edildi.

Okurları tebrik eden Akın "Kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, bilginin paylaşarak çoğalması, kütüphane kültürünün çocuklara ve gençlere kazandırılması yönüyle kütüphanelerin üzerinde özellikle durmak ve genç kuşakları daimi ziyaretçi haline getirmek amacıyla kütüphanelerimizi ve kitaplarımızı 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin