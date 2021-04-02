Bozkır'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkır'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
Bozkır'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Konya'nın Bozkır ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli yaş kategorilerinde kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli yaş kategorilerinde kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen etkinlikte Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı tarafından İlçe Halk Kütüphanesi'nde "en çok kitap okuyanlara" hediyeleri takdim edildi.

Okurları tebrik eden Akın "Kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, bilginin paylaşarak çoğalması, kütüphane kültürünün çocuklara ve gençlere kazandırılması yönüyle kütüphanelerin üzerinde özellikle durmak ve genç kuşakları daimi ziyaretçi haline getirmek amacıyla kütüphanelerimizi ve kitaplarımızı 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Haydar Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Okay Yokuşlu İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bozkır'da 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:56:26. #1.16#
title