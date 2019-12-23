Bozkır Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

23.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:44

Bozkır Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Bozkır Anadolu Lisesi'ne açık basketbol sahası yapıldı.

Yapımı tamamlanan basketbol sahasında incelemelerde bulunan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, sahanın öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi, basketbol sahasının yapılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Daha önceki yıllarda Bozkır Anadolu Lisesine halısaha kazandırdıklarını ifade eden Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yeni yapılan basketbol sahasıyla birlikte okulun sosyal alan ihtiyacının büyük bir bölümünün giderildiğinin altını çizdi.

Eğitime desteklerini her daim sürdüreceklerini de belirten Başkan Saygı, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, "9 aylık görev süremiz boyunca ilçemize kazandıracağımız birçok projenin temelini oluşturduk ve inşallah yakın zamanda bu projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Önceliğimiz olarak istihdama katkı sağlayacak projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunun yanında diğer bir önceliklerimiz arasında yer alan eğitim konusunda hepimizin taşın altına elini koyması gerekmektedir. Bu anlayışla merkez ve mahallelerimizdeki okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu birçok okulumuzun sorunlarını hallettik, halletmeye devam ediyoruz. Son olarak ilçemizde iyi bir başarıya sahip olan Bozkır Anadolu Lisemizde basketbol sahasının yapımını hayata geçirdik ve öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Basketbol sahasının öğrencilerimize veilçemize hayırlı olmasını diliyor, bu çalışmayı gerçekleştirirken emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler