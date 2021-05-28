Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

Saygı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı Ertan Tosun'u makamında ziyaret etti.

Saygı, Bozkır'a yapılması planlanan yatırımları ve projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan talepleri dosya halinde genel müdür yardımcısına teslim etti.

Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaret konusunda Bozkır için sevindirici gelişmeler olduğunu kaydeden Başkan Saygı, "Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaret sonucunda Bozkırlı hemşehrimiz İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ertan Tosun'a bizlere göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bozkır için canla başla çalışmalarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin