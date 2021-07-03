Bozkır Aslanı Celaleddin kimdir? Bozkır Aslanı Celaleddin ne zaman yaşamıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Cemal Hünal gibi ünlü isimlerin bulunduğu diziyi izleyenler Bozkır Aslanı Celaleddin kimdir? diye aratmaktadır. Peki, Bozkır Aslanı Celaleddin kimdir? Bozkır Aslanı Celaleddin ne zaman yaşamıştır?

Tarihi konulu dizide Emre Kıvılcım'ın canlandırdığı Celaleddin Harzemşah kimdir, tarihte var mı sorusuna yanıt aranıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Cemal Hünal gibi ünlü isimlerin bulunduğu diziyi izleyenler Bozkır Aslanı Celaleddin kimdir? diye aratmaktadır. Peki, Bozkır Aslanı Celaleddin kimdir? Bozkır Aslanı Celaleddin ne zaman yaşamıştır? İşte detaylar haberimizde…

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN KİMDİR?

Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. Alaaddin Muhammed'in oğludur. Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Celaleddin kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun yıllar bulunmuş ancak Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

2 Eylül 1991 yılında dünyaya gelen oyuncu Emre Kıvılcım aslen Malatyalıdır. Elif dizisinde 3 yıl başrol Selim karakterini canlandırarak ünlenen başarılı oyuncunun asıl mesleği kimya mühendisliğidir. Oyuncu aynı zamanda at binme, kılıç kullanmayı, dövüş sanatlarına hakimdir. Emre Kıvılcım 2018 yılında Genco dizisinde yer aldı.