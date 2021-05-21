Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike kimdir? Kutlubike karakterini kim oynuyor?

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celalettin'in karakterlerinden Kutlubike izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Kutlubike kimdir? Kutlubike karakterini kim oynuyor? İşte Kutlubike hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celalettin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Kutlubike karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Kutlubike kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Kutlubike kimdir? Kutlubike karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI KUTLUBİKE KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Kutlubike rolünü Yulduz Radjabova oynamaktadır.

YULDUZ RADJABOVA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1987

Nereli:

Yulduz Radjabova, 1987 doğumludur.

Özbekistan'da doğan Yulduz, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunudur.

Yulduz Radjabova, 2013 yılından itibaren Özbekistan'da birçok film ve dizide rol aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Radjabova, aynı zamanda dünyayı gezmeyi ve fotoğraf çektirmeyi seviyor.

Yulduz Radjabova'nın evli olup olmadığına ilişkin bir bilgi mevcut değil.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Khazon (Sinema Filmi 2013)

Virus (Dizi Film 2016)

Boyvachcha kuyov (Sinema Filmi 2016)

Hamroh (Sinema Filmi 2017)

Maqsad (Lieutenant Sabirova, Sinema Filmi 2018)

Scorpion (Catherine Trammel, Sinema Filmi 2018)

2000 Songs of Farida (Robiya, Sinema Filmi 2020)

Mendirman Celaleddin/ Jaloliddin (TV Dizisi 2021)

KUTLU BİKE KİMDİR, NE ZAMAN YAŞADI VE NASIL ÖLDÜ?

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde Yulduz Radjabova'nın canlandırdığı Kutlu Bike'ye ne yazık ki kaynaklarda fazla bilgi yok. Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın obasında yaşadığı ancak Celaleddin'in bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği bilinmektedir.