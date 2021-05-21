Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han kimdir? Cengiz Han karakterini kim oynuyor?

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in karakterlerinden Cengiz Han izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Cengiz Han kimdir? Cengiz Han karakterini kim oynuyor? İşte Cengiz Han hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celaleddin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Cengiz Han karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Cengiz Han kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Cengiz Han kimdir? Cengiz Han karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI CENGİZ HAN KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Cengiz Han rolünü Jovahir Zakirov oynamaktadır.

JOVAHİR ZAKİROV KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Kasım 1972

Kaç yaşında: 48yaşında

Nereli: Taşkent, Özbekistan

Javohir Zakirov Hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapmaktadır.

Javohir Zakirov, Türk- Özbek yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde rol alıyor.

Zakirov Oyuncu Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi sayesinde hem Türkiye hem de Özbekistanda ününe ün katması bekleniyor.