Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor
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Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor

Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozcaarmut köyünün 7 bin metre içme suyu şebekesi devlet vatandaş işbirliği içerisinde yenileniyor.

Bozcaarmut köyünün 7 bin metre içme suyu şebekesi devlet vatandaş işbirliği içerisinde yenileniyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağlı Bozcaarmut Köyünde Köylerde Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi kapsamında 7 bin metre içme suyu şebekesi devlet vatandaş işbirliği içerisinde yenileniyor. Bozcaarmut Köyündeki su şebekesinin yenileme çalışmaları devam ederken İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Birlik Müdürü Adem Tekin, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Köy Muhtarı Rıza Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Köy Muhtarı Rıza Aydın, içme suyu hattının yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor
Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor
Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor
Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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