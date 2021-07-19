Bozcaada'da plajdaki şezlong ve şemsiyelere zarar veren kişilere cezai işlem uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozcaada'da plajdaki şezlong ve şemsiyelere zarar veren kişilere cezai işlem uygulanacak

Bozcaada'da plajdaki şezlong ve şemsiyelere zarar veren kişilere cezai işlem uygulanacak
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde plajdaki şezlong ve şemsiyelere zarar verilmesine, çevrenin kirletilmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde plajdaki şezlong ve şemsiyelere zarar verilmesine, çevrenin kirletilmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, AA muhabirine, aralarında adada yaşayan gençlerin de bulunduğu grubun, cumartesi akşamı Sulubahçe mevkisinde parti yaptığını belirlediklerini söyledi.

Partinin ardından sabah saatlerinde yapılan kontrollerde, plajda bulunan Bozcaadaspor Kulübüne ait şezlongların kırıldığını, şemsiyelerin yakıldığını, içki şişeleri ve gıda ürünlerinin ambalajlarıyla çevrenin kirletildiğini gördüklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gündüz denize girenler, plajı kullananlar için ilçemizin takımının şezlong ve şemsiye hizmeti var. Görevliler temizliklerini ve diğer işlemlerini yapıp plajdan saat 21.00'e doğru ayrılıyor. Burada gece bir hizmet yok. Sabah Bozcaadaspor'un ekibi gittiğinde, belediye ekiplerimizle bu manzara ile karşılaşıyorlar. Bozcaada'ya yakışmayan bir görüntü ortaya çıkmış. Biz de belediye olarak bunu sosyal medyada paylaştık ki böyle olaylar, münferit bile olsa yaşanmasın istedik. Bozcaada, insanların dinlenme amaçlı tercih ettiği bir yer. Eğlence tabii ki olmalı ama böyle olmamalı."

Yılmaz, jandarma ekipleriyle bölgede inceleme yaptıklarını dile getirdi.

Konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yılmaz, "Jandarma kendi açılarından, kendi mevzuatları gereği cezai işlemleri yapacak. Biz de Belediye Encümeni olarak çevreye zarar verme, çevreyi kirletme ve izinsiz ateş yakma gibi birçok maddeden cezai işlemi uygulayacağız." dedi.

Bozcaadaspor Futbol Şube Sorumlusu Ümit Kahyaoğlu da zarar verilen eşyaların, özellikle yaz döneminde kullanılan ve takıma gelir sağlayan plaj malzemeleri olduğunu belirtti.

Olayı üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Kahyaoğlu, "Biz kimsenin eğlenmesine karışamayız ancak ortada çok kötü bir görüntü var. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceledi. Burada 60 kişiye yakın gencin olduğu belirlendi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti?
Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti?
Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki
Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Arda Turan Aytaç Kara Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozcaada'da plajdaki şezlong ve şemsiyelere zarar veren kişilere cezai işlem uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:52:20. #1.15#

title