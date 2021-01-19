Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
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Bozayı ve kurdun kar eğlencesi

19.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:22
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi

ÇEKMEKÖY'de bulunan bir hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki bozayı ve kurdun karda vakit geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

ÇEKMEKÖY'de bulunan bir hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki bozayı ve kurdun karda vakit geçirdiği anlar kameralara yansıdı. 

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışının başlamasının ardından Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi karla kaplandı. Hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki Silva adlı bozayı ve Cengiz isimli kurt, karın tadını doyasıya çıkarttı. Bozayı bir yandan biberonla süt içerken diğer yandan eğitmeniyle karda vakit geçirdi. O anlar kameralara yansıdı. 

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi yönetim kurulu başkanı Burak Memişoğlu, "Ayı ve kurt normalde doğal yaşamlarında bile birlikte yaşayan türler değil. Birbirlerine adeta zarar verebilecek türler. Burada tüm dünyaya aslında sevgiyle bu bağın birleştiğini göstermeye çalışıyoruz. Hatta sadece bununla da kalmıyor. Ayımız Silva, 2 yaşında ve 380 gram prematüre olarak doğup yaşama tutunan dünyada tek ayı örneğidir. Silva aynı zamanda iki tane kaplan arkadaşı Kimbo ve Çilek ile alanımızda aynı barınakta büyüdü. Sadece bir kurt ve ayı değil bir ayı ve iki kaplanın da bir arada yaşam sürdürdüğüne burada şahit olduk" dedi. Rehabilitasyon merkezi hakkında da Memişoğlu, "65 türden 500 çeşit üzerinde bir çok canlımız var. Bu canlılarımızın özellikle kendi doğasında yaralanmış, tedaviye muhtaç tüm canlıların tedavilerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. 

 


Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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