Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulması nasıl geçer?

AĞRI (Haberler.com) - Günlük yaşantımızda başımıza gelebilecek olan boyun tutulması genellikle sabah uyanıldığında başa gelmektedir. Boyun tutulması boyun hareketlerini yapmada zorluk ve buna bağlı olarak gelişen ağrı, karıncalanma gibi problemlere neden olmaktadır. Stres, ters hareket ya da hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı yaşanabilecek boyun tutulması hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Pandemi süreciyle birlikte gelen sokağa çıkma yasağı ve hastanelerdeki bulaş nedeniyle birçok kişi basit problemlerin çözümünü evde uygulanabilecek pratik ve doğal yöntemlerde aramaya başladı. Bizde haberimizde boyun tutulması hakkında detaylı bilgi ve boyun tutulmasına karşı neler yapılabileceği hakkında önemli bilgileri sizler için derledik.

BOYUN TUTULMASI NEDİR?

Boyun tutulması değişik etkenlerden dolayı boyun hareketlerinin yerine getirilememesi ya da normal boyun hareketleri sırasında hissedilen ağrı ya da acıya verilen genel addır. Boyun tutulması genellikle kas gerilmesi ve doku zedelenmesi nedeniyle gerçekleşmektedir. Boyun tutulmasıyla birlikte boyun ağrısı, omuz ağrısı, sırt ağrısı ve bu bölgelerde karıncalanma gözlemlenebilir.

BOYUN TUTULMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun tutulmasının en belirgin belirtisi boyun hareketlerinde aşırı zorlanma hissi, karıncalanma ve ağrıdır. Boyun tutulmasının ağrıları 3 farklı şekilde gözlemlenmelidir.

Keskin Ağrı

Tek bir noktada oluşan bu ağrı boynun alt kısmında gerçekleşirken, gerçekleştiği bölgede ani bir acı hissi gerçekleşmektedir.

Genel Ağrı

Bu ağrı şeklinde boynun bir bölgesinde gözlemlenen sabit ve sızlama ya da harekete bağlı gerçekleşen ağrı şeklidir.

Yayılan Ağrı

Yayılan ağrı ise isminde yer aldığı gibi sinir boyunca omuzlar, kollar, sırt gibi bölgelere yayılan ağrılardır. Bu ağrılar sızlama ve yanma gibi hissedilebileceği gibi uyuşma ve karıncalanma şeklinde de olabilir.

Ağrıyla birlikte boyun tutulmasında en çok gözlemlenen belirtiler;

Baş ağrısı

Duruş bozukluğu

Boyun ve çenede uyuşma

Kol ve omuz hareketlerinde zorlanma

Bel ağrısı

BOYUN TUTULMASI NEDEN OLUR?

Boyun tutulması genellikle gece uykusu sırasındaki yanlış uyku pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Bunun ile birlikte uyku sırasında rüzgara ya da soğuğa maruz kalmak da boyun tutulmasına sebep olmaktadır. Bunlar ile birlikte ters hareket, ani yapılan hareketler, uzun süre aynı pozisyonda kalmak, kafaya ani darbe, düşme, ağır yük kaldırmak, uzun süre yük taşımak ve stres gibi nedenlerden dolayı da boyun tutulması yaşamanız mümkün.

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER? BOYUN TUTULMASINA NE İYİ GELİR?

Boyun tutulması problemi genellikle kendiliğinden 1 hafta içerisinde geçmektedir. 2 Haftadan uzun sürmesi ya da ağrıların şiddetlenmesi durumunda mutlaka uzman tavsiyesi almanız gerekmektedir. Bununla birlikte boyun tutulması yaşıyorsanız yastık kalitesi ve uyku pozisyonuna dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca yük kaldırma ve spordan bir süre uzak durmanız ve uzun süre aynı pozisyonda duruyorsanız bunu 20 dakikalık molalar ile bölmeniz gerekmektedir. Egzersiz ve esnetme hareketleri de gergin olan kasların gevşemesine yardımcı olacaktır. Yatarken üzerinize gelebilecek rüzgar ve esintiden kendinizi korumanız gerekmektedir. Stres yaratan etkenlerden uzak durmanız da boyun tutulmasına karşı etkili olacaktır. Bütün bunların yanı sıra evde uygulayacağınız basit yöntemler ile de boyun tutulmasının etkilerini azaltabilirsiniz.

Sıcak Kompres

Boynun tutulan ya da ağrıyan bölgesine uygulanacak sıcak kompres kasları gevşeteceği için faydalı olacaktır. Bu bölgeye yeni ütülenmiş havlu ya da saç kurutma makinasının sıcak tarafını uygulamanız fayda sağlayacaktır.

Kas Gevşetici

Hap ya da iğne olarak uygulanan kas gevşeticiler de boyun tutulmasının en etkili yöntemlerindendir. Ancak kas gevşetici kullanmadan önce kesinlikle uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

Masaj

Boyunda sertlik yaşanan bölgenin yavaş bir şekilde ovulması kasların gevşemesine yardımcı olacak ve ağrıları azaltacaktır. Masaj yapılırken yumuşatıcı yağlar kullanılabilir.

Lavanta Yağı

Ferahlatıcı özelliğiyle masajlarda sıkça kullanılan lavanta yağı, masaj ile birlikte boyuna uygulanması halinde kasları gevşetecek ve boyun tutulmasına karşı fayda sağlayacaktır.

Nane Yağı

İçerdiği doğal mentol ile birlikte lavanta gibi sıkça masajlarda kullanılan yağlardan olan nane yağı da, masaj ile birlikte boyuna uygulanması sonrasında boyun tutulmasına karşı oldukça etkili olacaktır.

Elma Sirkesi

Birçok faydasıyla şaşırtan elma sirkesi de boyun tutulması ve ağrısına karşı da size fayda sağlayacaktır. Bir havluyu ya da bezi elma sirkesiyle ıslatıp 45 dakika kadar ağrı olan bölgeye uygulamanız halinde boyun ağrısının geçtiğini göreceksiniz.

Bütün bunların dışında her metabolizmanın farklı olduğunu ve kesin tanı ve tedavi için uzman tavsiyesi almanızı öneririz..

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