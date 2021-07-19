Boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor
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Boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Haberler | Güncel

Boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor Tuhafiye dükkanında boynuzlu gergedan böceği bulan Nesrin Çetin: -"İnternette değerli olduğu yazdığı için evimde besliyorum" Bursa'nın İznik ilçesinde bir tuhafiyeci işyerinde bulduğu boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor.

Boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor

Tuhafiye dükkanında boynuzlu gergedan böceği bulan Nesrin Çetin:

-"İnternette değerli olduğu yazdığı için evimde besliyorum"

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir tuhafiyeci işyerinde bulduğu boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor. Sosyal medyada tanesinin 90 bin lira yaptığı söylentisi üzerine böceği korumaya aldığını belirten Nesrin Çetin, "Çok değerli olduğunu iddia ediyorlar. Bu böceği evimde besleyeceğim" dedi. Ağırlığının 850 katını taşıyabilen gergedan böceklerine çok nadir rastlanıyor.

İznik'te Beyler Mahallesi'nde uzun yıllar tuhafiyecilik yaparak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Nesrin Çetin, işyerinde nadir görülen gergedan böceği buldu. Böceğe 'tuhaf' ismini koyan Çetin, "Dükkanımı açtım karşımda dev gergedan göbeğini buldum. İnternetten araştırdım. Değeri de epey büyük. Gözüm gibi bakıyorum ailemizden biri" dedi.

2015 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Türkiye gergedan böceğini konuşmuştu. Çıkan haberler sonrası bazı vatandaşlar, böceği aramaya koyulmuştu. Ancak daha sonra, koruma altında olan gergedan böceğinin satışı yasaklandı.

Öte yandan o dönem uzmanlar yaptıkları açıklamalarda, bu böceklerin evlerde bakılmasının ekolojik dengeye verdiği zarara vurgu yaparak, "Bu şekilde yakalanırsa nesli tükenecektir" demişti.

Gergedan böceği, Antarktika dışında her kıtada rastlanılan bir böcek olarak biliniyor. Latince adı 'Oryctes Nasicornis' olan böcek, kabuğunda bulunan keratin maddesi nedeniyle kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılıyor.

Yaprak, çöp ve bitkilerin altına sığınarak yaşamını sürdüren bu böcek türünün mali değeri ise böceğin büyüklüğüne göre değişiyor.

Ağırlığının 850 katına kadar taşıma kapasitesi bulunduğundan, koleksiyoncular tarafından da rağbet görüyor. Türkiye'de pazarı bulunmayan böceğin aynı zamanda yurt dışına çıkarılması yasaklandı.

Boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor
Boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor
Boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor
Boynuzlu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu

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