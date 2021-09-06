'Boynuz kulağı geçti atasözü' gerçek oldu
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'Boynuz kulağı geçti atasözü' gerçek oldu

'Boynuz kulağı geçti atasözü' gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde hayvancılıkla uğraşan Hamit Duyar'ın 6 ay önce aldığı keçinin 3 boynuzlu olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde hayvancılıkla uğraşan Hamit Duyar'ın 6 ay önce aldığı keçinin 3 boynuzlu olduğu ortaya çıktı.
Zonguldak'ın

Kozlu İlçesine bağlı Çırgan köyünde ilginç bir olay yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan 39 yaşındaki Hamit Duyar 6 ay önce aldığı keçisinin kulağında üçüncü boynuz olduğunu fark etti. İlk etapta başka bir keçinin boynuzun takıldığını zanneden Duyar, boynuzu koparmaya çalışsa da başarılı olamadı.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GELİYOR

Sonra keçisinin üçüncü boynuzu olduğunu fark eden Hamit Duyar, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Keçisinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Duyar, kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni aldı. Köyünde ilgi odağı haline gelen üç boynuzlu keçiyi görmek için vatandaşlarda şehir içi ve şehir dışından fotoğraf çektirmek için köye gelmeye başladı. Diğer yandan keçinin sahibi Hamit Duyar, vatandaşların ve köy halkının gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyleyerek, şuan için keçiye değer biçmediğini ve kendisinden daha ilgi gösteren başka biri çıktığında keçiyi verebileceğini belirtti.

"İLK BAŞTA BAŞKA BİR HAYVANIN BOYNUZU ZANNETTİM"

Hamit Duyar, başka bir hayvanın boynuzunun kulağa takıldığını sandığını söyleyerek, "Ben bu hayvanı alalı 5-6 ay oldu. İlgimi çekti baktım kulağında bir şey sallanıyor. Baktım dedim bu neyin nesi. Dedim ki herhalde bir hayvanın boynuzu buna takılmış. Neyse tuttum boynuzları kopartayım dedim kanadı. İyice inceledikten sonra boynuzun kulakta çıktığını gördüm" dedi.

"BOYNUZUN KULAKTAN ÇIKTIĞINA KİMSE İNANMADI"

Boynuzun kulaktan çıktığına kimsenin inanmadığını ifade eden Duyar, "İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kulakta boynuz çıkmış. Hani bir söz var ya boynuz kulağa geçer diye o söz gerçek olmuş. Ben bu hayvanın resmini sosyal medya da paylaştım insanlar buna inanmadı. Hayvanın boynuzu kök hücre gibi kulağında boynuzu. Resmen boynuz kulaktan besleniyor. Bende şuan keçi mi de satmayı düşünmüyorum. O benim ilgi odağım oldu. Bakmak için geliyorlar. Ama bizden daha meraklısı çıkarsa veririz "diye konuştu.

'Boynuz kulağı geçti atasözü' gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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