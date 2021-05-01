Boynukalın, "Hepinize kaliteli pamuk aldım" sözlerinden dolayı pişman oldu

Kendisini eleştirenlere yönelik "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım" ifadelerini kullanan eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan açıklama geldi. Boynukalın, tepki çeken sözleri için "Görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin" dedi.

Tam kapanmada alkol yasağının yerinde olduğunu savunan eski Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr Mehmet Boynukalın sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

ELEŞTİRİLERE "PAMUKLU" YANIT

Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Boynukalın ise "Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur. Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" ifadelerini kullandı.

PİŞMAN OLDU

Boynukalın'ın bu çıkışı sosyal medyada deyim yerindeyse infial yarattı. Çok geçmeden tepki çeken sözleriyle ilgili pişman olduğunu belirten Boynukalın, yayınladığı mesajda şu satırlara yer verdi: "Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık. Evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin."

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;